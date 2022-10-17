Не пиши мне больше. Российским орнитологам не хватает денег на оплату смс от орлов в роуминге

Российские орнитологи собирают деньги на оплату смс от степных орлов, чьи GPS-сигналы поступают из зоны роуминга после долгого нахождения вне сети. Три года назад ученые уже объявляли акцию «Закинь орлу на мобилку», и вот тяжелые времена снова настали. Об этом сообщает 17 октября РИА Новости.
По словам координатора программы мониторинга Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Игоря Карякина, три года удавалось не попадать в столь неприятные ситуации. Орлы не подводили. А этим летом две птицы — Аман и Сарыгуль — стали «подъедать» средства. Недавно к ним присоединился еще один собрат. Дело в том, что некоторые птицы могут все лето «залегать на дне» без связи. Например, в Казахстане. После этого они долетают до других стран, откуда на ученых начинают сыпаться накопленные сообщения. Так траты становятся внезапными.
Три года назад для оплаты сообщений от орла по имени Мин пришлось собрать 100 тысяч. В этом году, кажется, придется выложить больше. Игорь Карякин пояснил, что это связано с возрастом птиц. В молодости они часто мигрируют, а в старости пытаются проводить время в глухих местах без сотовой связи.