Не пиши мне больше. Российским орнитологам не хватает денег на оплату смс от орлов в роуминге

Российские орнитологи собирают деньги на оплату смс от степных орлов, чьи GPS-сигналы поступают из зоны роуминга после долгого нахождения вне сети. Три года назад ученые уже объявляли акцию «Закинь орлу на мобилку», и вот тяжелые времена снова настали. Об этом сообщает 17 октября РИА Новости.

По словам координатора программы мониторинга Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Игоря Карякина, три года удавалось не попадать в столь неприятные ситуации. Орлы не подводили. А этим летом две птицы — Аман и Сарыгуль — стали «подъедать» средства. Недавно к ним присоединился еще один собрат. Дело в том, что некоторые птицы могут все лето «залегать на дне» без связи. Например, в Казахстане. После этого они долетают до других стран, откуда на ученых начинают сыпаться накопленные сообщения. Так траты становятся внезапными.

