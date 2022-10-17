На Кирочной мужчину в четыре руки удерживали от взлома чужой машины, пока не приехала полиция

Бдительные горожане в центре Петербурга спасли автомобиль от неадекватного мужчины. Агрессивного гражданина скрутили и держали до приезда полиции.
Около половины пятого часа вечера 17 октября в полицию Центрального района Петербурга поступила заявка о том, что у дома 8 по Кирочной улице на скамейке сидит связанный мужчина, которого удерживают два человека, сообщает «Дорожный инспектор». Прибывшие на место сотрудники ППСП выяснили, что граждане задержали неадекватного молодого человека, который пытался вскрыть чужой автомобиль. Пойманного доставили в 78-й отдел полиции, а очевидцы и владелец машины поехали писать заявление.
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» рассказали, что мужчина лет 25 на вид в сильном наркотическом опьянении вскрыл багажник автомобиля ВАЗ и вел себя агрессивно. Хозяин машины связал дебошира и вызвал полицию.