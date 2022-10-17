В Москве арестовали сотрудников «Синергии» по делу об отсрочке за деньги

Хорошевский суд Москвы арестовал троих работников частного университета «Синергия» по делу о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ), передает 17 октября ТАСС.



«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чмелева, Кухарева и Забавина. Им вменяется ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»)», — сообщили агентству в суде.



По версии следствия, сотрудники учебного заведения обещали зачислить молодого человека на очное обучение для получения отсрочки. За это парень передал им 180 тысяч рублей.

