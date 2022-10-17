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    В Москве арестовали сотрудников «Синергии» по делу об отсрочке за деньги

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    Хорошевский суд Москвы арестовал троих работников частного университета «Синергия» по делу о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ), передает 17 октября ТАСС.

    «Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чмелева, Кухарева и Забавина. Им вменяется ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»)», — сообщили агентству в суде.

    По версии следствия, сотрудники учебного заведения обещали зачислить молодого человека на очное обучение для получения отсрочки. За это парень передал им 180 тысяч рублей.

    О возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников вуза стало известно 14 октября. В пресс-службе «Синергии» заявили, что работники университета «предположительно, за денежное вознаграждение предоставляли справки для получения отсрочки от частичной мобилизации». «Коммерсант» писал, что правоохранители выявили 800 уклонистов в данном университете.

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