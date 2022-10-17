В Петербурге суд оштрафовал петербуржца за шею, пропагандирующую нацизм. Остальное пропагандирует другое

Московский районный суд привлек к административной ответственности Виталия Лавренова за пропаганду нацистской символики. Предметом спора стала шея. Об этом 17 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
В материалах сказано, что вечером 22 июля Лавренов в компании друзей у дома 5 по улице Костюшко допустил публичную демонстрацию запрещенных в РФ символов. Речь идет о старой расплывшейся татуировке в виде сдвоенных рун, которую использовали военизированные формирования НСДАП.
Лавренов вину признал полностью, запротоколированные обстоятельства подтвердил. Объяснил, что татуировку ему набили в местах лишения свободы. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере тысячи рублей.
Судя по странице в социальной сети, Лавренова и правда нельзя назвать приверженцем нацистской идеологии — записи и подписки на это не намекают. А вот многочисленные татуировки, что набиты ниже шеи, представлены иконами, звездами, «перстнями» и другими признаками долгого пребывания человека в местах не столь отдаленных.