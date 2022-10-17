Смольный пообещал продлить налоговые льготы бизнесу и петербуржцам

Власти Петербурга пообещали не повышать налоги и продлить ряд действующих льгот для бизнеса и граждан на 2023 год. Как сообщили в пресс-службе Смольного 17 октября, соответствующий проект постановления одобрен на рабочем совещании губернатора с членами городского правительства.

Документ, в частности, предусматривает сохранение в 2023 году ставки налога на имущество организаций на уровне 2022 года в размере 1,5%. Налог на имущество физических лиц также составит 1,5%.



На 2023–2024 годы сохраняется льгота 50% по налогу на имущество организаций, которое используется для нужд культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обеспечения.



От уплаты налога на имущество также освободят объекты социально-культурной сферы, созданные в рамках концессионных соглашений с Российской Федерацией. Налоговая льгота будет действовать до 10 лет, но не более срока действия соглашений. «Преференция позволит стимулировать привлечение средств федерального бюджета для создания новых объектов в Санкт-Петербурге», — отмечают в Смольном.



Для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей на 2024 год продлят действие «налоговых каникул» по патентной и упрощенной системам налогообложения. Перечень видов деятельности, для которых действуют такие каникулы, в 2023 году планируется расширить на IT-отрасль, сферу образования и здравоохранения, туристскую деятельность и ряд бытовых услуг.

Действующий размер потенциально возможного годового дохода, от которого зависит стоимость патента, на 2023 год тоже предлагается сохранить.

