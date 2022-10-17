    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, зап

    762мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd63.06eur62.47
    СРОЧНО

    Самолет упал на жилые дома в Ейске - очевидцы

    Смольный пообещал продлить налоговые льготы бизнесу и петербуржцам

    2850
    4 комментария

    Власти Петербурга пообещали не повышать налоги и продлить ряд действующих льгот для бизнеса и граждан на 2023 год. Как сообщили в пресс-службе Смольного 17 октября, соответствующий проект постановления одобрен на рабочем совещании губернатора с членами городского правительства.

    Документ, в частности, предусматривает сохранение в 2023 году ставки налога на имущество организаций на уровне 2022 года в размере 1,5%. Налог на имущество физических лиц также составит 1,5%.

    На 2023–2024 годы сохраняется льгота 50% по налогу на имущество организаций, которое используется для нужд культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обеспечения.

    От уплаты налога на имущество также освободят объекты социально-культурной сферы, созданные в рамках концессионных соглашений с Российской Федерацией. Налоговая льгота будет действовать до 10 лет, но не более срока действия соглашений. «Преференция позволит стимулировать привлечение средств федерального бюджета для создания новых объектов в Санкт-Петербурге», — отмечают в Смольном.

    Для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей на 2024 год продлят действие «налоговых каникул» по патентной и упрощенной системам налогообложения. Перечень видов деятельности, для которых действуют такие каникулы, в 2023 году планируется расширить на IT-отрасль, сферу образования и здравоохранения, туристскую деятельность и ряд бытовых услуг.

    Действующий размер потенциально возможного годового дохода, от которого зависит стоимость патента, на 2023 год тоже предлагается сохранить.

    Наконец, с 2023 года предложено освободить от налога на прибыль регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

    Продление действующих и принятие дополнительных налоговых льгот необходимо для обеспечения устойчивого развития экономики в условиях внешнего санкционного давления, сказано в пресс-релизе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close