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    Рельсовый автобус разворотил самосвал в Тамбовской области. Есть погибший и пострадавшие

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    4 комментария
    Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области
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    Тяжелое ДТП с участием грузовика и поезда произошло днем 17 октября в Тамбовской области. Предварительно известно об одном погибшем.

    Около 15:30 на 52-м километре Юго-Восточной железной дороги в Сампурском районе на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись самосвал и рельсовый автобус «Рашка», сообщает пресс-служба ГУ МЧС Тамбовской области. ТАСС со ссылкой на МЧС уточняет, что ДТП случилось на Лазовском переезде.

    Видео: «Тамбов ЧП ДТП»

    По предварительным данным, в результате аварии один человек погиб и 8 пострадали. Позже стало известно, что еще один человек оказался зажат, пишет ТАСС. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

    Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

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