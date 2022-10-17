Рельсовый автобус разворотил самосвал в Тамбовской области. Есть погибший и пострадавшие

Тяжелое ДТП с участием грузовика и поезда произошло днем 17 октября в Тамбовской области. Предварительно известно об одном погибшем.
Около 15:30 на 52-м километре Юго-Восточной железной дороги в Сампурском районе на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись самосвал и рельсовый автобус «Рашка», сообщает пресс-служба ГУ МЧС Тамбовской области. ТАСС со ссылкой на МЧС уточняет, что ДТП случилось на Лазовском переезде.
Видео: «Тамбов ЧП ДТП»
По предварительным данным, в результате аварии один человек погиб и 8 пострадали. Позже стало известно, что еще один человек оказался зажат, пишет ТАСС. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.