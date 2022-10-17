    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, зап

    762мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd63.06eur62.47
    СРОЧНО

    Самолет упал на жилые дома в Ейске - очевидцы

    Суд условно лишил свободы петербурженку, вцепившуюся зубами в ногу участкового

    2305
    3 комментария

    Ленинский районный суд огласил приговор в отношении Светланы Полынской, признанной виновной в двух эпизодах применения насилия в отношении полицейских. Подробности 17 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Июльским вечером на детской площадке на 12-й Красноармейской пьяная Полынская укусила за левую голень участкового. После она начала хватать за форму старшину 77-го отдела полиции и бить в грудь. В материалах дела сказано, что сделала она это как минимум один раз, а потом еще и поцарапала ногтями левое предплечье полицейского. Все это происходило в ходе попытки доставить Полынскую в отдел для оформления протокола.

    Судом было установлено, что женщина несудима, признала вину и раскаялась. Выяснилось, что она мать, по месту жительства замечаний не вызывала, болеет.

    Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца условно с испытательным сроком 1 год.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close