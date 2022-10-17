Суд условно лишил свободы петербурженку, вцепившуюся зубами в ногу участкового

Июльским вечером на детской площадке на 12-й Красноармейской пьяная Полынская укусила за левую голень участкового. После она начала хватать за форму старшину 77-го отдела полиции и бить в грудь. В материалах дела сказано, что сделала она это как минимум один раз, а потом еще и поцарапала ногтями левое предплечье полицейского. Все это происходило в ходе попытки доставить Полынскую в отдел для оформления протокола.

Ленинский районный суд огласил приговор в отношении Светланы Полынской, признанной виновной в двух эпизодах применения насилия в отношении полицейских. Подробности 17 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Судом было установлено, что женщина несудима, признала вину и раскаялась. Выяснилось, что она мать, по месту жительства замечаний не вызывала, болеет.



Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца условно с испытательным сроком 1 год.

