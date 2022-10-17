В Петербурге наказали полицейского, который закрывал глаза на мигрантов-нарушителей

Суд в Петербурге огласил приговор Игорю Паку — полицейскому, который брал взятки от владельца автосервиса, чьи работники нарушали российский закон. Об этом 17 октября сообщает объединённая пресс-служба судов города.
В конце марта Пак заглянул на предприятие в Красногвардейском районе с проверкой. Выяснилось, что трое его работников — иммигранты, нарушившие режим проживания в РФ (ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ).
Полицейский предложил закрыть на это глаза за 20 000 тысяч рублей в тот же день и ежемесячную плату в виде пяти тысяч в будущем. Владелец автосервиса согласился, и их договорённость была в силе ещё два месяца.
«С 31.03.2022 по 05.05.2022 Пак лично получил от Каримова взятку в виде денег за совершение попустительства по службе, за незаконное бездействие, на общую сумму 30 000 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.
В итоге суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три условных года, с тем же по длительности испытательным сроком.