Казённая крыша особого режима. Суд обеспечил жильём кочевников, неравнодушных к каморке экс-овошника в Колпино

Колпинский районный суд решил квартирный вопрос троих из Новгородчины, похитивших петербуржца, чтобы завладеть его комнатой в коммуналке. В ближайшие годы у них будет собственный матрас на нарах.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 17 октября виновными в похищении человека и покушении на мошенничество признаны Василий Коломоец, Николай Бауров, Роман Николаенко. Установлено, что их усилиями два года назад 54-летний петербуржец едва не лишился своей доли в коммунальной квартире на Раумской, 11, в Колпино.



«Фонтанка» писала, что колпинец ранее служил в ОВО МВД, после увольнения вёл асоциальный образ жизни и собирал бутылки. Его слабостью к алкоголю воспользовались трое представителей кочевого народа из Чудовского района Новгородской области, уточнили в региональном ГУ МВД.

Немолодого мужчину напоили убойной дозой спиртного, вывезли в Чудово и держали по съёмным квартирам, разбавляя алкоголем обещания работы и просьбы оформить доверенность на комнату площадью 9,2 кв. м. В противном случае жильё будто бы могли отобрать коллекторы.

