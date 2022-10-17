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    Самолет упал на жилые дома в Ейске - очевидцы

    Казённая крыша особого режима. Суд обеспечил жильём кочевников, неравнодушных к каморке экс-овошника в Колпино

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    Колпинский районный суд решил квартирный вопрос троих из Новгородчины, похитивших петербуржца, чтобы завладеть его комнатой в коммуналке. В ближайшие годы у них будет собственный матрас на нарах.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 17 октября виновными в похищении человека и покушении на мошенничество признаны Василий Коломоец, Николай Бауров, Роман Николаенко. Установлено, что их усилиями два года назад 54-летний петербуржец едва не лишился своей доли в коммунальной квартире на Раумской, 11, в Колпино.

    «Фонтанка» писала, что колпинец ранее служил в ОВО МВД, после увольнения вёл асоциальный образ жизни и собирал бутылки. Его слабостью к алкоголю воспользовались трое представителей кочевого народа из Чудовского района Новгородской области, уточнили в региональном ГУ МВД.

    Немолодого мужчину напоили убойной дозой спиртного, вывезли в Чудово и держали по съёмным квартирам, разбавляя алкоголем обещания работы и просьбы оформить доверенность на комнату площадью 9,2 кв. м. В противном случае жильё будто бы могли отобрать коллекторы.

    «Удерживали около 10 дней против его воли в арендованных квартирах, продолжая контролировать его поведение и действия, регулярно обеспечивая мужчину алкоголем», — сообщают в прокуратуре.

    Разжиться долей в коммуналке похитителям не удалось. 19 ноября их задержали полицейские, вызволившие пленника.

    Бесприютными фигуранты не остались. Бауров и Коломоец получили по 3 года в колонии строгого режима. Николаенко по совокупности приговоров назначили 5,5 года особого режима.

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