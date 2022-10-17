Помолодеть до исчезновения. В Петербурге суд разбирался в конфликте Наташи и клиники косметологии

В Петербурге суд рассмотрел гражданское дело по иску клиники косметологии к некой Наталье Т. о взыскании денег и судебных расходов. Суть дела в том, что Наташа однажды так помолодела, что испарилась. Подробности 17 октября рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Истец указал, что между клиникой и девушкой был заключен договор об оказании услуг. Однако проведенные манипуляции петербурженка не оплатила. В суд она, впрочем, тоже не явилась, поэтому ее мнение по поводу этой ситуации осталось тайной.
Суд установил, что Наталье филлерами заполнили морщинки, подтянули лицо. Одним словом — омолодили. Избавление от последствий груза прожитых лет вышло девушке в 75 800 рублей. На кассе клиентка вдруг поняла, что забыла взять банковскую карту, вышла за ней на улицу, а назад не вернулась.
Суд взыскал в пользу ООО «Про Бьюти» сумму долга в размере 75 800 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 474 рублей.