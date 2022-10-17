    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 5

    6 м/с, зап

    757мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd63.06eur62.47

    Помолодеть до исчезновения. В Петербурге суд разбирался в конфликте Наташи и клиники косметологии

    1158
    1 комментарий

    В Петербурге суд рассмотрел гражданское дело по иску клиники косметологии к некой Наталье Т. о взыскании денег и судебных расходов. Суть дела в том, что Наташа однажды так помолодела, что испарилась. Подробности 17 октября рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

    Истец указал, что между клиникой и девушкой был заключен договор об оказании услуг. Однако проведенные манипуляции петербурженка не оплатила. В суд она, впрочем, тоже не явилась, поэтому ее мнение по поводу этой ситуации осталось тайной.

    Суд установил, что Наталье филлерами заполнили морщинки, подтянули лицо. Одним словом — омолодили. Избавление от последствий груза прожитых лет вышло девушке в 75 800 рублей. На кассе клиентка вдруг поняла, что забыла взять банковскую карту, вышла за ней на улицу, а назад не вернулась.

    Суд взыскал в пользу ООО «Про Бьюти» сумму долга в размере 75 800 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 474 рублей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close