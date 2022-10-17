Помолодеть до исчезновения. В Петербурге суд разбирался в конфликте Наташи и клиники косметологии

В Петербурге суд рассмотрел гражданское дело по иску клиники косметологии к некой Наталье Т. о взыскании денег и судебных расходов. Суть дела в том, что Наташа однажды так помолодела, что испарилась. Подробности 17 октября рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.



Истец указал, что между клиникой и девушкой был заключен договор об оказании услуг. Однако проведенные манипуляции петербурженка не оплатила. В суд она, впрочем, тоже не явилась, поэтому ее мнение по поводу этой ситуации осталось тайной.

