Вокруг России за 13 лет. В Петербурге задержали осужденную, которая бегала от приговора полтора десятка лет

Сотрудники УФСИН Петербурга и области задержали осужденную в 2009 году женщину, которая провела на свободе в 4 раза больше, чем её срок.
Как сообщает пресс-служба ведомства 17 октября, обвиняемая в сбыте наркотических средств женщина ударилась в бега в 2009 году, когда еще находилась под домашним арестом. К моменту приговора её так и не нашли. Суд заочно приговорил её к 3,5 годам лишения свободы общего режима.
За 13 лет беглянка успела побывать в Анапе, Шерегеше и нескольких городах Алтайского края. А месяц назад вернулась в Петербург и попала в поле зрения сотрудников отдела розыска УФСИН. Её задержали в одной из коммунальных квартир, где она проживала под чужим именем.
В настоящее время задержанная заключена под стражу.