Вокруг России за 13 лет. В Петербурге задержали осужденную, которая бегала от приговора полтора десятка лет

Сотрудники УФСИН Петербурга и области задержали осужденную в 2009 году женщину, которая провела на свободе в 4 раза больше, чем её срок.



Как сообщает пресс-служба ведомства 17 октября, обвиняемая в сбыте наркотических средств женщина ударилась в бега в 2009 году, когда еще находилась под домашним арестом. К моменту приговора её так и не нашли. Суд заочно приговорил её к 3,5 годам лишения свободы общего режима.