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    Английскую набережную сузили до конца октября для ремонта тротуара

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    Новые ограничения движения из-за работ с 17 октября вступили в силу в Адмиралтейском и Выборгском районах Петербурга. В Приморском с 19 октября перекроют одну из улиц.

    До 31 октября ограничено движение транспорта по Английской набережной на участке от Замятина переулка до площади Труда, сообщает 17 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там ремонтируют покрытие тротуара.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Парголово до 17 мая 2023 года ограничили проезд по Легковой улице от КАД до Комендантского проспекта. Причиной стали работы по прокладке инженерных сетей.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А в Лисьем Носу из-за строительства водопровода с 19 по 25 октября перекроют Лосиную улицу от Моховой улицы до Озерковской улицы. Объезд предусмотрен по Моховой, Глухариной, Озерковской и Стрелковой улицам.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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