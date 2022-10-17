Английскую набережную сузили до конца октября для ремонта тротуара

Новые ограничения движения из-за работ с 17 октября вступили в силу в Адмиралтейском и Выборгском районах Петербурга. В Приморском с 19 октября перекроют одну из улиц.
До 31 октября ограничено движение транспорта по Английской набережной на участке от Замятина переулка до площади Труда, сообщает 17 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там ремонтируют покрытие тротуара.
В Парголово до 17 мая 2023 года ограничили проезд по Легковой улице от КАД до Комендантского проспекта. Причиной стали работы по прокладке инженерных сетей.
А в Лисьем Носу из-за строительства водопровода с 19 по 25 октября перекроют Лосиную улицу от Моховой улицы до Озерковской улицы. Объезд предусмотрен по Моховой, Глухариной, Озерковской и Стрелковой улицам.