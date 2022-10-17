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    Кино

    Скончалась 109-летняя мексиканка, которая была прототипом героини мультфильма «Тайна Коко»

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    Мария Салуд Рамирес Кабальеро, мексиканка, которая послужила прототипом бабушки Коко из пиксаровского мультфильма «Тайна Коко», скончалась в возрасте 109 лет в своем родном городе, Санта Фе де ла Лагуна. Об этом сообщил секретарь местного ведомства по туризму, который в соцсетях ее охарактеризовал как «неутомимую» женщину и образец для подражания. Об этом 17 октября рассказало издание El Pais.

    Фото: скриншот видео youtube.com
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    Как «бабушку Коко» Рамирес Кабальеро узнали в 2017 году, после выхода мультфильма, который рассказывает про мексиканский праздник День мертвых. Там ее героиней была бабушка главного героя, Мигеля, который путешествует в загробный мир повидаться с предками.

    Студия Pixar позднее рассказала, что члены съемочной группы ездили в Мексику, где наблюдали традиции празднования и жили с местными семьями, включая семью Рамирес Кабальеро, — после этого поклонники мультфильма тут же увидели сходство между пожилой женщиной и героиней мультфильма.

    Фото: скриншот видео youtube.com
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    Рамирес Кабальеро в жизни занималась керамикой, воспитала троих детей, множество внуков и правнуков. После выхода анимационного фильма она частенько сиживала рядом с его постером, а туристы со всего света ее фотографировали за несколько песо.

    Фото: скриншот видео youtube.com
    Фото: скриншот видео youtube.com

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