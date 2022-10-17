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    На Урале мужчина стал добровольцем вопреки желаниям трех жен и четырех детей

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    Житель Урала решил пойти в добровольцы, несмотря на наличие трех жен и четырех детей. Об этом 17 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от Свердловской области Жанну Рябцеву.

    По словам Рябцевой, все три женщины — две бывшие супруги и одна нынешняя — добивались отсрочки для отца своих детей. В военкомате он о своем героическом отцовстве ничего не сказал, поэтому жены замолвили слово за него. Мужчине хотели дать отсрочку, но в итоге он решил служить добровольно.

    Подробности истории Рябцева раскрывать не стала, сославшись на защиту персональных данных.

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