На Урале мужчина стал добровольцем вопреки желаниям трех жен и четырех детей

Житель Урала решил пойти в добровольцы, несмотря на наличие трех жен и четырех детей. Об этом 17 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от Свердловской области Жанну Рябцеву.



По словам Рябцевой, все три женщины — две бывшие супруги и одна нынешняя — добивались отсрочки для отца своих детей. В военкомате он о своем героическом отцовстве ничего не сказал, поэтому жены замолвили слово за него. Мужчине хотели дать отсрочку, но в итоге он решил служить добровольно.

