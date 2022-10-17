Торговые центры Metro в Петербурге приостановили работу. Виноват технический сбой

Торговые центры Metro приостановили работу. Как сообщает компания в рассылке клиентам, причиной стали перебои внутренних систем в международной ИТ-структуре в ряде стран группы. Компания обещает сообщить о возобновлении дополнительно.
Проблемы возникли у магазинов по всей стране. В том числе на данный момент не принимают посетителей три центра в Петербурге: на проспекте Косыгина, Московском и Комендантском проспектах, подтвердили в пресс-службе, пообещав предоставить развернутый комментарий позднее.
В компании отметили, что торговые центры постепенно возобновляют работу в штатном режиме.