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    Торговые центры Metro в Петербурге приостановили работу. Виноват технический сбой

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    Торговые центры Metro приостановили работу. Как сообщает компания в рассылке клиентам, причиной стали перебои внутренних систем в международной ИТ-структуре в ряде стран группы. Компания обещает сообщить о возобновлении дополнительно.

    Проблемы возникли у магазинов по всей стране. В том числе на данный момент не принимают посетителей три центра в Петербурге: на проспекте Косыгина, Московском и Комендантском проспектах, подтвердили в пресс-службе, пообещав предоставить развернутый комментарий позднее.

    В компании отметили, что торговые центры постепенно возобновляют работу в штатном режиме.

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