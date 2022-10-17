Пока житель Киришей вскрывал и пытался завести чужие «Жигули», на место приехала полиция

Курьезный случай произошел в минувшие выходные в Киришском районе Ленобласти. Молодой человек полчаса пытался угнать «Жигули» и в итоге попался на месте.



В 8 часов утра 15 октября в полицию Киришского района сообщили, что у дома 4 по улице Романтиков в Киришах неизвестный мужчина вскрывает припаркованный ВАЗ-2107, стало известно «Фонтанке» 17 октября. А в 8:30 на месте при попытке завести эту «семерку» полицейские задержали 26-летнего местного жителя.