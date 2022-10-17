Пассажирам электрички из Луги из-за ДТП у Сиверской пришлось в Петербурге пересесть на автобусы, чтобы добраться до дома

Грузовой поезд сбил мужчину в районе станции Сиверская. Работа на месте происшествия задержала электрички на полтора часа.
Как сообщает 17 октября пресс-служба «Пассажиравтотранса», ночью пришлось оперативно выделять автобус для того, чтобы развезти пассажиров электропоезда Луга — Петербург. Состав прибыл на Балтийский вокзал с опозданием, когда метро уже закрылось.
Как уточнили в СЗППК, пригородные поезда прибывали с задержкой из-за травмирования человека грузовым поездом в районе Сиверской. Электричка из Луги опоздала на 1 час 40 минут.
Под колеса грузового состава попал мужчина. Он погиб, уточнили в пресс-службе транспортной полиции. Проводится проверка. Устанавливается личность погибшего.