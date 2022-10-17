Сильные пробки в Петербурге, на КАД — 9 км. ДТП на Петроградской стороне остановило трамваи

Загруженность дорог Петербурга к 8:38 17 октября выросла до «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса». Обычно в это время суток бывает 6 баллов.
Сложная ситуация в Невском районе. Там, как часто бывает, сосуществуют 9-километровая пробка на КАД, пробка на Народной и пересекающих её улицах, а также на Октябрьской набережной.
«Яндекс» сообщил уже о трёх аномальных пробках за утро:
- 7:27 — самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю — внутренняя сторона КАД и вантовый мост от Мурманского шоссе до Софийской улицы, 9,6 км;
- 7:24 — необычно плотная пробка — Мурманское шоссе от поворота на Озерки до эстакады над железной дорогой, 6,5 км, можно потерять 49 минут, хотя обычно этот участок можно проехать за 8 минут;
- 8:33 — необычно плотная пробка — Шлиссельбургский проспект и проспект Обуховской Обороны от Прибрежной улицы до метро «Пролетарская», 4,2 км, можно потерять 53 минуты, хотя обычно этот участок можно проехать за 18 минут.
Местами мешают ДТП. Так, трамвайное движение на Петроградской стороне и частично на Васильевском острове остановило ДТП на проспекте Добролюбова. «На Добролюбова у Кронверкского ДТП держит трамваи в оба направления. Один неудачно выехал со двора во второго», — рассказывают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис».
ДТП на пересечении Московского шоссе и Курьерского проезда парализовало выезд из промзоны, рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». «Доразворачивались», — пишет очевидец.
На Витебском между Бассейной и Кузнецовской перевернулась на крышу «Шкода», сообщают в той же группе.