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    На севере Петербурга школьница совершила самоубийство. Возбуждено уголовное дело

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    Тело девочки-подростка нашли под окнами многоэтажки в Приморском районе.

    О ЧП на Парашютной улице, в доме 25, корпус 1, местные жители сообщили накануне около 18:12, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 октября. На месте прибывший наряд нашел тело 16-летней девушки.

    Её рюкзак с вещами, бутылку из-под водки, мобильный и окурки нашли на общем балконе 25-го этажа.

    Школьница на учете в ОДН и ПНД не состояла, но ранее высказывала суицидальные мысли.

    СК возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

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