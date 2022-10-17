На севере Петербурга школьница совершила самоубийство. Возбуждено уголовное дело

Тело девочки-подростка нашли под окнами многоэтажки в Приморском районе.
О ЧП на Парашютной улице, в доме 25, корпус 1, местные жители сообщили накануне около 18:12, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 октября. На месте прибывший наряд нашел тело 16-летней девушки.
Её рюкзак с вещами, бутылку из-под водки, мобильный и окурки нашли на общем балконе 25-го этажа.
Школьница на учете в ОДН и ПНД не состояла, но ранее высказывала суицидальные мысли.
СК возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».