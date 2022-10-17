В Турции предложили использовать модель «зерновой сделки» для решения других проблем

Для решения других проблем на Украине можно использовать модель «зерновой сделки». Об этом на встрече с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает 16 октября издание Anadolu.





«Стороны смогли сесть за стол переговоров благодаря Черноморской инициативе. В Анкаре выражают надежду на то, что впредь проделанная работа станет моделью для решения и других проблем», — сказал он.