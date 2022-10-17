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    Боевые действия на Украине

    В Турции предложили использовать модель «зерновой сделки» для решения других проблем

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    Для решения других проблем на Украине можно использовать модель «зерновой сделки». Об этом на встрече с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает 16 октября издание Anadolu.


    «Стороны смогли сесть за стол переговоров благодаря Черноморской инициативе. В Анкаре выражают надежду на то, что впредь проделанная работа станет моделью для решения и других проблем», — сказал он.

    Также Акар добавил, что целью Турции является незамедлительное урегулирование конфликта на Украине «мирным путем».

    «Зерновую сделку» подписали в Стамбуле 22 июля. Она предлагала открытие портов Одесской области для вывоза зерна и отмену санкций, влияющих на поставку удобрений и продовольствия из России.

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