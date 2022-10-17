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    Тело современного Робинзона нашли за гаражами на юге Петербурга

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    Шалаш сгорел за гаражами в Московском районе. В нем нашли переломанное тело мужчины.

    Сообщение о пожаре на Кубинской улице, 3, поступило в экстренные службы накануне около половины второго дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 октября.

    На месте сотрудники полиции нашли обгоревший остов шалаша, а в нем — обгоревшее тело мужчины.

    Как выяснили силовики, в шалаше долгое время жил бездомный мужчина.

    Эксперты нашли на его теле повреждения в области головы и туловища.

    Труп направлен в морг для установления причины смерти.

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