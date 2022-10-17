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    «Ъ»: Минпросвещения запретило использовать WhatsApp в школах

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    Минпросвещения России запретило учителям использовать WhatsApp и другие иностранные мессенджеры на рабочих местах и в образовательном процессе. Взамен рекомендовано перейти на «VK Мессенджер».

    Некоторые школы убеждают переносить из WhatsApp (материнская компания Meta* признана экстремистской и запрещена в России) и родительские чаты, но в ведомстве утверждают, что не давали подобных поручений. Об этом 17 октября сообщает издание «Коммерсантъ».

    Власти Хабаровского края и Курской области рассказали журналистам, что Минпросвещения прислало письмо, в котором говорится о запрете использовать иностранные мессенджеры, а в качестве альтернативы использовать отечественный аналог.

    Сотрудникам школ порекомендовали отказаться от WhatsApp, Viber, Skype, Google Drive, чтобы избежать «утечку конфиденциальной информации», добавили в минобразования Нижегородской области.

    Ограничить использование иностранных мессенджеров, по данным «Коммерсанта», также советовали и родителям.

    В Минпросвещения подтвердили «Ъ» рассылку рекомендаций не использовать зарубежные мессенджеры, но добавили, что они касаются только работы с государственной системой «Моя школа» и ее компонентами.

    Также в ведомстве добавили, что не регламентируют сферу и каналы общения родителей.

    *Meta — организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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