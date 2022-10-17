«Ъ»: Минпросвещения запретило использовать WhatsApp в школах

Минпросвещения России запретило учителям использовать WhatsApp и другие иностранные мессенджеры на рабочих местах и в образовательном процессе. Взамен рекомендовано перейти на «VK Мессенджер».

Некоторые школы убеждают переносить из WhatsApp (материнская компания Meta* признана экстремистской и запрещена в России) и родительские чаты, но в ведомстве утверждают, что не давали подобных поручений. Об этом 17 октября сообщает издание «Коммерсантъ».