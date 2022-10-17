Один из первых iPhone ушёл на аукционе почти за 40 тыс. долларов

Смартфон iPhone, выпущенный в 2007 году, на торгах в воскресенье купили за 39 340 долларов. Он был новый, в нераспечатанной упаковке. Об этом 17 октября сообщает ТАСС со ссылкой на аукционный дом LCG Auctions и СМИ. В 2007 году модель стоила 599 долларов, то есть цена с учётом инфляции выросла примерно в 45 раз.



«Запечатанный экземпляр первого поколения в отличном состоянии. Поверхность и углы упаковки практически безупречны, заводская пломба не тронута», — следует из описания лота.

