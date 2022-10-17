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    Один из первых iPhone ушёл на аукционе почти за 40 тыс. долларов

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    Смартфон iPhone, выпущенный в 2007 году, на торгах в воскресенье купили за 39 340 долларов. Он был новый, в нераспечатанной упаковке. Об этом 17 октября сообщает ТАСС со ссылкой на аукционный дом LCG Auctions и СМИ. В 2007 году модель стоила 599 долларов, то есть цена с учётом инфляции выросла примерно в 45 раз.

    «Запечатанный экземпляр первого поколения в отличном состоянии. Поверхность и углы упаковки практически безупречны, заводская пломба не тронута», — следует из описания лота.

    Также в тексте подчёркивается: «Совершенно новый смартфон, активирован не был. Коллекционерам и инвесторам будет трудно найти образец в более идеальном состоянии».

    iPhone, впервые представленный главой Apple Стивом Джобсом 9 января 2007, навсегда изменил индустрию смартфонов и стал «одним из самых важных» изобретений нынешнего времени.

    По данным Ixbt, стартовая цена составляла 2 500 долларов. Организаторы рассчитывали продать его не меньше чем за 30 тысяч долларов.

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