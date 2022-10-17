Один из первых iPhone ушёл на аукционе почти за 40 тыс. долларов

Смартфон iPhone, выпущенный в 2007 году, на торгах в воскресенье купили за
«Запечатанный экземпляр первого поколения в отличном состоянии. Поверхность и углы упаковки практически безупречны, заводская пломба не тронута», — следует из описания лота.
Также в тексте подчёркивается: «Совершенно новый смартфон, активирован не был. Коллекционерам и инвесторам будет трудно найти образец в более идеальном состоянии».
iPhone, впервые представленный главой Apple Стивом Джобсом 9 января 2007, навсегда изменил индустрию смартфонов и стал «одним из самых важных» изобретений нынешнего времени.
По данным Ixbt, стартовая цена составляла