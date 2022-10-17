МИД РФ назвал извращенной фантазией слова спецпредставителя ООН об изнасилованиях на Украине

Заявление спецпредставителя генсека ООН по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта Прамилы Паттен о применении Россией изнасилований на Украине в качестве «военной стратегии» прокомментировали в МИД РФ. Она утверждала, что для этого военных оснащали виагрой.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ее слова извращенной фантазией.
«Ее слова выходят за грань разумного <…> Перед нами опять классическое «хайли лайкли», только на этот раз на уровне извращенной фантазии», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 16 октября.
Также Захарова сравнила обвинения Паттен с заявлением экс-омбудсмена Украины Людмилы Денисовой, которую уволили в мае. Власти Украины признали, что многие ее высказывания, в том числе об изнасилованиях, оказались ложью.
Кроме того, представитель российского МИДа напомнила, что в 2011 году агентство Reuters утверждало, что лояльные Муаммару Каддафи войска запаслись виагрой для изнасилований.
«Как видим, Запад вновь задействует одни и те же лекала в своей гибридной войне», — добавила представитель МИД РФ.