МИД РФ назвал извращенной фантазией слова спецпредставителя ООН об изнасилованиях на Украине

Заявление спецпредставителя генсека ООН по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта Прамилы Паттен о применении Россией изнасилований на Украине в качестве «военной стратегии» прокомментировали в МИД РФ. Она утверждала, что для этого военных оснащали виагрой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ее слова извращенной фантазией.

«Ее слова выходят за грань разумного <…> Перед нами опять классическое «хайли лайкли», только на этот раз на уровне извращенной фантазии», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 16 октября.