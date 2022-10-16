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    «Зенит» разгромил «Пари НН» в Нижнем Новгороде

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    Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 13-го тура чемпионата России против «Пари НН». Встреча проходила в Нижнем Новгороде 16 октября.

    «Зенит» выиграл со счетом 3:0. Голы забили Далер Кузяев (22), Клаудиньо (45) и Малком (65). Матч на ноль провел вратарь Михаил Кержаков.

    Благодаря этой победе «Зенит» упрочил лидерство в чемпионате России. Теперь на счету петербургской команды 33 очка. Следующий матч сине-бело-голубые проведут в Петербурге 30 октября в рамках Кубка России против самарских «Крыльев Советов».

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