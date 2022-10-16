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    Мобилизация

    «Человек туда уезжает и через неделю возвращается обратно вот так вот». В Челябинске похоронили мобилизованных

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    Похороны двух погибших на территории Украины уроженцев Челябинска прошли 16 октября. Они не успели доехать до фронта.

    Как пишет 74.ru, челябинцев похоронили за муниципальный счет, а на церемонии кроме родственников присутствовали военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров и депутат госдумы Валерий Гартунг.

    Со слов последнего известно, что оба погибших попали под обстрел колонны военной техники по пути на фронт. «Вопросов возникает очень много. Почему военнослужащие, не имеющие боевого опыта, оказались на передовой? Почему они стали легкими мишенями для вражеских ракет? Если наши ребята будут гибнуть, не доезжая до линии фронта, то никакая мобилизация не поможет», — высказался депутат.

    Родственники одного из погибших сообщили, что он мобилизовался 29 сентября, а уже 8-го был убит.

    После церемонии прощания гробы повезли на кладбище на эвакуаторе. Мужчин похоронили в цинковых гробах. Перед тем как гробы опустили в могилы, с них сняли декоративные крышки и позволили родственникам в последний раз посмотреть на погибших в окошко.

    «Остаются вопросы, как так получилось, что им обещали два месяца переподготовки, а в итоге человек туда уезжает и через неделю возвращается обратно вот так вот. Никто на этот вопрос не может найти ответ», — сказала вдова погибшего.

    Больше фотографий с похорон здесь.

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