Фотофакт: Десятки детей учатся массировать сердце на арене спорткомплекса в Петербурге

Десятки детей на арене спорткомплекса «Юбилейный» в Петербурге провели массовый сеанс непрямого массажа сердца. Флешмоб посвятили всемирному дню «Запусти сердце».
Как сообщили организаторы проекта 16 октября на своём сайте, его цель — массовое обучение взрослых и детей навыкам оказания первой помощи при остановке сердца под лозунгом «Любой человек может спасти жизнь! Все, что для этого нужно, — это две руки!». Тренировка актуальна, считают организаторы, из-за большого числа смертей среди взрослых и детей, в том числе во время занятий спортом и физкультурой.
Заявлялось участие в мероприятии 6000 человек. Непосредственно на арене «Фонтанка» за массажем насчитала около сотни.