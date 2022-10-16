Умер Олег Попцов — «один из родоначальников российского телевидения»

Бывший директор ВГТРК Олег Попцов умер в Москве. О его смерти 16 октября сообщил депутат Госдумы Евгений Попов.
Журналисту было 88 лет, причины смерти не называются. Попов назвал его одним из «родоначальников российского телевидения». С 1966 года и вплоть до развала Советского Союза Попцов возглавлял редакцию одного из самых популярных в стране журналов «Сельская молодежь». С 1990-го он шесть лет руководил ВГТРК, после чего покинул телеканал. Считается, что это могло быть связано с его позицией против ввода войск в Чечню. Позже он работал на «ТВ Центре».