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    Миллионер на «Лэнд Крузере» в Зеленогорске насмерть сбил пенсионерку-нарушительницу

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    Пожилая женщина погибла под колесами внедорожника в Курортном районе Петербурга. Она не дошла до перехода примерно 150 метров.

    Как стало известно «Фонтанке» 16 октября, 73-летняя пенсионерка переходила дорогу у дома 19 по улице Мира в Зеленогорске накануне в половине десятого утра. В этот момент по проезжей части ехал 54-летний бизнесмен на «Лэнд Крузере». Остановиться он не успел, женщина умерла на месте. Судя по картам, примерно в 150 метрах от места аварии был пешеходный переход.

    Бизнесмена, компании которого показывают многомиллионные доходы (ресторан, недвижимость, экспертный центр), нельзя назвать дисциплинированным водителем. За год его штрафовали 22 раза за превышение скорости и выезд на встречку.

    © Фонтанка.Ру

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