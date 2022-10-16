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    «А если тебя за ошейник так взять?» В Петербурге сняли на видео мужчину, который издевался над собакой

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    Жители Васильевского острова сняли на видео мужчину, который чуть не задушил собаку. Кадры из петербургского двора распространяются в соцсетях 16 октября.

    Горожанина с собакой у 23-го дома на улице Кораблестроителей заметили две петербурженки накануне ночью. Хозяин поднимал пса за ошейник, лапы не касались земли. Женщины вступились за животное и пригрозили полицией. «Вызывай, а что будет?» — отреагировал мужчина.

    «А если тебя так за ошейник взять?» — парировала одна из защитниц.

    Псу удалось вырваться и убежать.

    По данным «Фонтанки», в полицию поступал звонок с информацией об агрессоре, но когда наряд прибыл к дому на Кораблестроителей, то рядом никого не оказалось. Позже заявлений в полицию не отправляли.

    © Фонтанка.Ру

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