«А если тебя за ошейник так взять?» В Петербурге сняли на видео мужчину, который издевался над собакой

Жители Васильевского острова сняли на видео мужчину, который чуть не задушил собаку. Кадры из петербургского двора распространяются в соцсетях 16 октября.

Горожанина с собакой у 23-го дома на улице Кораблестроителей заметили две петербурженки накануне ночью. Хозяин поднимал пса за ошейник, лапы не касались земли. Женщины вступились за животное и пригрозили полицией. «Вызывай, а что будет?» — отреагировал мужчина.