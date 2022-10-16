Одного из менеджеров «дочки» Газпрома обворовали на севере Петербурга. Ущерб многомиллионный

Сотрудница дочерней компании Газпрома и ее сожитель нашли квартиру опустошенной — пропали деньги, часы и драгоценности.
По данным «Фонтанки» на 16 октября, с заявлением в полицию обратились двое жителей дома 50 по Дибуновской улице. Пара отсутствовала дома с 7 октября, вернулись они вечером 14-го. Каким образом вор проник в квартиру — непонятно. В списке пропаж наручные часы, четыре кольца, 50 тысяч рублей. Общая же сумма ущерба, названная сотрудницей газпромовских структур, — 12,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.