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    Одного из менеджеров «дочки» Газпрома обворовали на севере Петербурга. Ущерб многомиллионный

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    Сотрудница дочерней компании Газпрома и ее сожитель нашли квартиру опустошенной — пропали деньги, часы и драгоценности.

    По данным «Фонтанки» на 16 октября, с заявлением в полицию обратились двое жителей дома 50 по Дибуновской улице. Пара отсутствовала дома с 7 октября, вернулись они вечером 14-го. Каким образом вор проник в квартиру — непонятно. В списке пропаж наручные часы, четыре кольца, 50 тысяч рублей. Общая же сумма ущерба, названная сотрудницей газпромовских структур, — 12,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

    © Фонтанка.Ру

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