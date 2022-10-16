Теплый фронт, а за ним угроза наводнения — синоптики рассказали о погоде в Петербурге

Облака в небе над Петербургом затянут небо из-за теплой части североатлантического циклона. Днем и ночью температура почти одинаковая.

По данным Гидрометцентра, 16 октября воздух прогреется до 11–12 градусов, возможен небольшой дождь. Вечером и ночью будет та же картина.

Специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус сообщает, что прогрев ограничит плотная завеса облаков, которую сформировал тёплый сектор североатлантического циклона. В перспективе же похолодание и наводнение.