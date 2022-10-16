    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, южн

    762мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd63.06eur62.47

    Теплый фронт, а за ним угроза наводнения — синоптики рассказали о погоде в Петербурге

    7633
    1 комментарий

    Облака в небе над Петербургом затянут небо из-за теплой части североатлантического циклона. Днем и ночью температура почти одинаковая.

    По данным Гидрометцентра, 16 октября воздух прогреется до 11–12 градусов, возможен небольшой дождь. Вечером и ночью будет та же картина.

    Специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус сообщает, что прогрев ограничит плотная завеса облаков, которую сформировал тёплый сектор североатлантического циклона. В перспективе же похолодание и наводнение.

    «В понедельник холодный атмосферный фронт усилит западный ветер, в порывах до 12–17 м/с, угрожая нагонным наводнением. Пройдут дожди, а температура начнёт понижаться», — добавил синоптик.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close