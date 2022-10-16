«Невозможно было уже жить, я решила позвонить». Как работает в Петербурге «Хоспис на дому»

Если при появлении человека на свет малыша и маму сопровождает много специалистов, этот процесс понятен и организован, то уход из жизни всё ещё остаётся табуированной темой. Выездная служба «Хоспис на дому» бесплатно помогает семьям, в которых есть родные с паллиативным статусом. Врачи подбирают терапию для больного, учат родственников, как в этот непростой период жизни можно высказать свою любовь.

Ольга ухаживала за больной мамой 8 лет. В мае самочувствие 70-летней петербурженки стало ухудшаться, у неё диагностировали метастазы. Ольге пришлось бросить работу и быть рядом с матерью 24 на 7.



«Я одна с мамой проживала. У неё была саркома на бедре с задней части. Мама была большая, и её нужно было переворачивать и держать. И одному человеку это выполнять очень сложно, — говорит Ольга. — Мы жили только на мамину пенсию. Мне было тяжело, я ходила на нервах, переживала и молила Бога, чтобы дал силы справиться».

Из рекламы по телевизору Ольга узнала о выездной службе паллиативной помощи фонда «Вера». «Хоспис на дому» — что частная инициатива, существующая на пожертвования.

«У мамы не было пролежней. Я сама научилась делать перевязки. Врачи приходили и очень меня хвалили. Я начала чувствовать какую-то поддержку. Они промывали опухоль и накладывали повязки, — говорит Ольга. — Мне говорили, что в хосписе все хорошо. Но мне кажется, что человеку даже в таком состоянии лучше находиться дома. Потому что дома и стены греют и лечат. Я очень рада, что мне хватило сил не отправить маму в хоспис и последнее дыхание у неё было дома. Она умерла при мне».



В отличие от городских выездных служб, где время пребывания с пациентом регламентировано, сотрудники «Хосписа на дому» могут находиться с больным столько, сколько потребуется. Иногда на один приём уходит до пяти часов.

«Если родственнику нужно поговорить и обсудить какие-то моменты, как дальше будет проходить пребывание дома, какие симптомы, как больной будет ухудшаться, наши врачи и медсестры находятся дома у пациента столько, сколько необходимо. Если родственник один на один с пациентом, у него иногда нет возможности выйти в аптеку и купить лекарства, я сидела с пациентом, а родственник поехал покупать лекарства, препараты бывают не в ближайших аптеках, могут быть на другом конце города», — рассказывает заведующая выездной паллиативной службой «Хосписа на дому» Анна Есипова.



Служба работает с июня 2021 года. Сначала помогали семьям в Невском районе, потом и в других. В сентябре на кураторстве у «Хосписа на дому» находилось 56 семей. По данным фонда «Вера», в Петербурге ежегодно в паллиативной помощи нуждаются порядка 40 тысяч человек, 28 тысяч из них хотели бы получать услугу дома.

«Именно в Питере открылся первый хоспис в России, и, к сожалению, в Питере хоспис остался стационаром. Помощь на дому в городе не работает. Получить обезболивание очень сложно, — рассказывала учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер. — Фонд «Вера» на протяжении последних двух лет фактически выполнял работу надомной службы, но только это всё было неофициально, втихую, хотя тратились на это деньги, силы и нервы персонала».



«Хоспис на дому» выезжает к пациентам с 9 утра до 8 вечера. Пациенты и родственники могут обратиться по круглосуточному телефону, где в любое время дня или ночи подскажут, как снять тягостные симптомы.

Служба оказывает помощь пациентам с паллиативным статусом. Врачи не только подбирают терапию, но и помогают родственникам и пациентам справиться с непростым этапом жизни.

«Мы обучаем родственников, которые сами изъявляют желание. Они хотят высказать свою любовь, им нужно дать эту возможность. Мы учим, как ухаживать за пациентом, чтобы не было пролежней, как правильно организовать пространство вокруг, чтобы было удобно ухаживающему и самому пациенту. Например, у пациента есть одышка, многие не знают, что можно приподнять головную часть кровати», — говорит Есипова.



Пациентов в «Хосписе на дому» условно делят на 4 категории: прогноз жизни более года, полгода, месяцы и дни-недели. Родственникам советуют обращаться как можно раньше, в этом случае есть возможность подготовить человека и его семью к уходу и обеспечить более высокое качество жизни. В августе Ларису стали мучить сильные боли. 48-летняя петербурженка не могла выйти в магазин за продуктами, сил не хватало даже на дорогу до поликлиники, где врач мог бы выписать ей нужные обезболивающие. Те препараты, которые Лариса принимала, перестали помогать. Подруга посоветовала ей позвонить на горячую линию «Хосписа на дому».



«У меня усиливался болевой синдром, и невозможно было уже жить, я решила позвонить. Там ответил очень приятный, успокаивающий голос, и, честно сказать, даже благодаря такому голосу я пришла в себя и стало не так страшно, рассказала о своей ситуации. Там с пониманием выслушали и сказали, что помогут. При первом звонке я получила психологическую помощь. Мне уже подсказали, что принять, пока подъедет доктор», — говорит Лариса.

Лариса — бухгалтер, из-за болезни она полтора года не работает. Одна воспитывает дочь-подростка. Врач «Хосписа на дому» выписал ей схему препаратов, которые купируют боль,

Лариса смогла вернуться к своей обычной жизни.

«Я буквально воспряла, это благоприятно сказалось на нашей семье. Когда боль уходит, ты начинаешь жить почти полноценно. Я стала двигаться и выходить из дома, без боязни. Раньше я боялась, что меня схватит приступ. Моя жизнь настолько психологически была сжата. Теперь я могу встретиться с друзьями, — говорит Лариса. — Но самое главное, я поняла, что при моей болезни и всех неприятных ситуациях и синдромах — это не конец. Можно с этим справиться, и жизнь продолжается».

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