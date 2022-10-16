В квартире медсестры в Рощино произошел взрыв

Бойлер взорвался в квартире медсестры в Выборгском районе Ленобласти, в поселке Рощино. Квартира пустовала из-за ремонта.

Окна вылетели из двухэтажного многоквартирного дома на Высокой улице в Рощино накануне. Сначала была версия о вероятном взрыве бытового газа, но, как пишет 16 октября 47news, в квартире мог взорваться бойлер — его части нашли в помещениях. Взрывом вынесло кирпичную перегородку в туалете, окна и дверь квартиры.

Информация о пострадавших в экстренные службы не поступала. Известно, что квартира принадлежит 34-летней медсестре.