    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, южн

    762мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd63.06eur62.47

    В квартире медсестры в Рощино произошел взрыв

    6331
    19 комментариев

    Бойлер взорвался в квартире медсестры в Выборгском районе Ленобласти, в поселке Рощино. Квартира пустовала из-за ремонта.

    Окна вылетели из двухэтажного многоквартирного дома на Высокой улице в Рощино накануне. Сначала была версия о вероятном взрыве бытового газа, но, как пишет 16 октября 47news, в квартире мог взорваться бойлер — его части нашли в помещениях. Взрывом вынесло кирпичную перегородку в туалете, окна и дверь квартиры.

    Информация о пострадавших в экстренные службы не поступала. Известно, что квартира принадлежит 34-летней медсестре.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 19

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close