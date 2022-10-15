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    Мобилизация

    Губернатор Петербурга передал мобилизованным 1255 баулов со снаряжением

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    Губернатор Петербурга Александр Беглов передал 1255 именных комплектов (баулов) с дополнительным снаряжением мобилизованным. В субботу, 15 октября, он побывал в одной из воинских частей Западного военного округа и посмотрел, как проходят тактическую подготовку призванные из Петербурга, Нижнего Новгорода и Карелии.

    Главе города показали, как организованы быт и питание мобилизованных, как они проходят медицинскую и инженерную подготовку. Вопросы военнослужащие тоже задавали — их волновала социальная защита мобилизованных и их семей.

    Беглов отметил, что принятых правительством города мер поддержки достаточно много: всем детям военнослужащих положено бесплатное питание в школах, бесплатный детский сад, школьникам и совершеннолетним студентам — бесплатный проезд в транспорте и путевки в лагеря отдыха.

    Губернатор отметил, что городское правительство приняло решение выплатить по 100 тысяч рублей мобилизованным, а добровольцам — по 300 тысяч. «Выплаты уже начали производить», — добавил он.

    «Александр Беглов передал призванным в ходе частичной мобилизации 1255 именных комплектов (баулов), в которых собрано дополнительное снаряжение», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Петербурга.

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