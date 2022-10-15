Установка телефона и обеспечение жильем. Какие льготы положены ветеранам боевых действий?

На волне мобилизации россиян заинтересовал вопрос: какие льготы полагаются ветеранам боевых действий? Список льгот установлен статьей 16 Закона «О ветеранах» и достаточно широк — в нем 10 пунктов, которые касаются как здоровья, так и
После получения статуса ветерана боевых действий военнослужащим, призванным по мобилизации, полагаются:
- Льготы по пенсионному обеспечению, предусмотренные законом.
- Обеспечение жильем, если ветеран в нем нуждается, эту норму регулирует жилищное законодательство РФ.
- Компенсация в размере
50 %: за наём и/или плата за содержание жилья, куда входит плата за управление многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества в нем, пропорционально занимаемой площади; взнос на капремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более ½ от суммы.
- Если ветерану требуется установить квартирный телефон, он имеет право первой очереди.
- На вступление в жилые и гаражные кооперативы ветеран боевых действий имеет преимущественное право, как и на приобретение садовых или огородных участков.
- За ветераном сохраняется право получать медицинскую помощь в организациях, куда он был прикреплен во время работы.
- Обеспечение протезами и протезно-ортопедическими изделиями ветерана боевых действий целиком ложится на плечи государства. Правда, зубные протезы сюда не относятся.
- Ветеран имеет право брать ежегодный отпуск в любой удобный для него сезон. Продлевается и время отпуска без сохранения зарплаты — до 35 дней в году.
- При получении всех видов услуг организаций связи, культуры и физкультурно-спортивных ветеран боевых действий имеет преимущество. Как и имеет право покупать билеты на все виды транспорта вне очереди.
- Ветеран может получить дополнительное профессиональное образование или пройти профобучение за счет работодателя.