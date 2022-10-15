Женский «Зенит» впервые стал чемпионом России

Всего два сезона с момента своего основания понадобилось женскому футбольному клубу «Зенит», чтобы выиграть звание чемпионов России. Команда из Петербурга обеспечила себе титул после ничейного результата в матче против «Ростова», который прошел 15 октября в Ростове-на-Дону.
Игра завершилась со счетом 0:0 и обеспечила «Зениту» первое место.
«Сложно передать эмоции. Я много раз становилась чемпионом России как игрок. Но когда ты приводишь команду к чемпионству — это совсем другое. Я благодарна команде, руководству, медицинскому штабу, всем, кто в этом сезоне проделал очень качественную работу», — заявила главный тренер «Зенита» Ольга Порядина.
Напомним, что женский «Зенит» был создан в январе 2020 года. В своем первом сезоне команда стала бронзовым призером чемпионата России.