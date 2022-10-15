Шольц предложил отойти от принципа единогласия при принятии решений в ЕС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил провести ряд структурных реформ в Евросоюзе (ЕС). Об этом он 15 октября сказал на съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Deutschlandfunk.

Шольц считает, что объединение могло бы более эффективно функционировать, если бы в него входили до 36 государств-членов, в том числе Украина, Молдавия, Грузия и страны Западных Балкан. В настоящее время в Евросоюзе состоят 27 членов.