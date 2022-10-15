В Белгороде загорелась нефтебаза, а Лукашенко призвал к миру: новости вокруг СВО за 15 октября

В стране продолжается частичная мобилизация Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины, а спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 15 октября.

Внутренняя политика Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Белгороде после ликвидации пожара на подстанции, которая загорелась из-за обстрела накануне. Однако уже через несколько часов со стороны Украины начался новый обстрел, на этот раз пожар начался на нефтебазе. О ЧП сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

— Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия. МЧС уже борется с огнем. Угрозы распространения нет, — написал он в своем Тelegram-канале.

В экстренных службах ТАСС сообщили, что поврежден один из десяти резервуаров нефтебазы. Вскоре пожар полностью ликвидировали. Над Севастополем тем временем сработали средства ПВО. Губернатор города Михаил Развозжаев объяснил, что это работа «в тренировочном режиме», и попросил жителей не снимать ее на видео.

В России участились нападения на военкоматы. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. — В связи с участившимися нападениями на военкоматы Росгвардией приняты меры по их защите. В ряде городов, в том числе в Москве, около зданий военкоматов дислоцированы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Кроме того, по всей стране они включены в маршруты патрулирования экипажей ОВО.

«Уже имели место задержания злоумышленников с поличным: например, при попытке бросить бутылку с зажигательной смесью» Александр Хинштейн

На Крымском мосту продолжаются ремонтные работы. — Хорошая новость с Крымского моста. Спустя всего неделю после ЧП закончили работы на левой части моста. Строители выполнили работы по усилению пролетных строений этой полосы, после чего провели испытания и получили заключение экспертизы, — отчитался вице-премьер Марат Хуснуллин.

Руководитель Росморречфлота добавил, что паромная переправа между Крымом и материком будет работать и после восстановления моста. Внешняя политика Джо Байден распорядился предоставить Украине новый пакет военной помощи. Его стоимость составит 725 миллионов долларов, в него войдут бронированные внедорожники, боеприпасы для РСЗО HIMARS, противотанковые системы и артиллерийские снаряды.

Илон Маск предупредил, что система спутниковой связи Starlink может прекратить работу на Украине. По словам Маска, она является основной системой связи украинской армии на фронте.

Бизнесмен обвиняет в попытках «убить Starlink» Россию. При этом ранее в распоряжении CNN поймало письмо SpaceX, направленное Минобороны США. В нём компания заявляла, что прекратит оплачивать работу Starlink на Украине. Сам Маск попал в скандал после того, как предложил свой вариант разрешения конфликта. Он включал в себя признание Крыма российским, к чему крайне негативно отнеслись украинцы. Александр Лукашенко также призвал остановить конфликт на Украине. — Обвинять друг друга — не тот путь. Тысячи людей каждый день гибнут. В том числе и гражданские, ни в чём не повинные. Это правда. Поэтому давайте остановим этот конфликт, — сказал президент Белоруссии американской NBC.

Помимо этого Лукашенко заявил, что «такого уровня взaимоотношений, как между президентами Белоруссии и РФ, нет ни у кого». — В последнее время наши отношения только усилились, укрепились. Мы aбсолютно доверяем друг другу. Поэтому проблем прaктически нет в общении, — так он описал взаимодействие с Владимиром Путиным. В Минобороны республики сообщили, что в страну уже прибыли первые эшелоны с российскими военными из состава совместной группировки войск.