Путин дал полномочия ЦБ выдавать разрешения на вывоз из России свыше $10 тысяч наличными

Центробанк России получил полномочия выдавать разрешения на вывоз из страны наличными иностранную валюту в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов.
Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликовали в субботу, 15 октября, передает ТАСС.
«[Выдача разрешений] осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены Советом директоров Центрального банка РФ», — говорится в документе.
Вывоз из России наличной валюты свыше 10 тысяч долларов запретили в начале марта.