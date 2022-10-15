    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 12

    3 м/с, южн

    763мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd63.06eur62.47

    Путин дал полномочия ЦБ выдавать разрешения на вывоз из России свыше $10 тысяч наличными

    209
    обсудить

    Центробанк России получил полномочия выдавать разрешения на вывоз из страны наличными иностранную валюту в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов.

    Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликовали в субботу, 15 октября, передает ТАСС.


    «[Выдача разрешений] осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены Советом директоров Центрального банка РФ», — говорится в документе.

    Вывоз из России наличной валюты свыше 10 тысяч долларов запретили в начале марта.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close