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    Губернатор Белгородской области: У нас опять обстрел, снаряд попал в нефтебазу

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    В Белгородском районе горит нефтебаза, в которую попал один из снарядов. Об этом 15 октября рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Глава региона уточнил, что сейчас сам находится на месте происшествия.

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    «У нас опять обстрел <…> МЧС уже борется с огнем. Угрозы распространения нет», — говорится в сообщении Telegram-канала Гладкова.

    Губернатор добавил, что будет держать всех в курсе событий.

    Также глава региона сообщил об обстреле таможенного пункта пропуска в приграничном городе Шебекино.

    Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

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