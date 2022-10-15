Губернатор Белгородской области: У нас опять обстрел, снаряд попал в нефтебазу

В Белгородском районе горит нефтебаза, в которую попал один из снарядов. Об этом 15 октября рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона уточнил, что сейчас сам находится на месте происшествия.
«У нас опять обстрел <…> МЧС уже борется с огнем. Угрозы распространения нет», — говорится в сообщении Telegram-канала Гладкова.
Губернатор добавил, что будет держать всех в курсе событий.
Также глава региона сообщил об обстреле таможенного пункта пропуска в приграничном городе Шебекино.