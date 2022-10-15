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    Над Севастополем работает ПВО. Губернатор уточнил, что это тренировка

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    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что в районе Казачьей бухты работает ПВО в тренировочном режиме. Глава региона попросил жителей сохранять спокойствие.

    «В Казачке работает ПВО в тренировочном режиме. Просьба не снимать и не выкладывать видео. Прошу сохранять спокойствие», — написал он 15 октября в своем Telegram-канале.

    Незадолго до появления сообщения в СМИ и Telegram-каналах появились фото и видео, на которых неопознанный объект появляется в небе над морем, оставляя за собой столб дыма.

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