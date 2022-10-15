Число жертв после взрыва на шахте в Турции возросло до 40 человек

Жертвами взрыва в шахте в провинции Бартын на севере Турции стали как минимум 40 человек. Об этом 15 октября сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает ТАСС.

«Число жертв возросло до 40. В настоящий момент оказывается медицинская помощь тем, кто получил травмы», — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования турецкому лидеру Эрдогану, пишет РИА Новости.



По данным турецких СМИ, авария произошла на угольной шахте. На месте взрыва на глубине 300 метров находились 115 рабочих, некоторых из них эвакуировали.

