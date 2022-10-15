    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 12

    3 м/с, южн

    763мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd63.06eur62.47

    Число жертв после взрыва на шахте в Турции возросло до 40 человек

    1678
    1 комментарий

    Жертвами взрыва в шахте в провинции Бартын на севере Турции стали как минимум 40 человек. Об этом 15 октября сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает ТАСС.

    «Число жертв возросло до 40. В настоящий момент оказывается медицинская помощь тем, кто получил травмы», — сказал он.

    Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования турецкому лидеру Эрдогану, пишет РИА Новости.


    По данным турецких СМИ, авария произошла на угольной шахте. На месте взрыва на глубине 300 метров находились 115 рабочих, некоторых из них эвакуировали.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close