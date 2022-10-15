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    В Екатеринбурге из-за пожара на складе пластика выявили превышение содержания в воздухе вредных веществ

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    Превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе выявили в Екатеринбурге в районе пожара на складе с пластиком, сообщает 15 октября «Коммерсантъ».

    ГУ МЧС России по Свердловской области

    В пробах обнаружили этилацетат, этенилбензол, бутилацетат.

    Возгорание началось, уточняет E1, накануне днем на Эльмаше, его площадь оценивается в 4 тысячи квадратных метров. На тушение прибыли более ста пожарных и несколько пожарных поездов, сейчас пожар локализован.

    Прокуратура региона сообщила об одном пострадавшем — предположительно, это арендодатель помещений. С ожогами 20 % тела его госпитализировали.

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