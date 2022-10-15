В Приморье скончался военком Партизанска

В Приморье умер военный комиссар Партизанска Роман Малык, сообщила 15 октября администрация Партизанского городского округа Приморского края во «ВКонтакте». Отмечается, что военком трагически ушел из жизни накануне вечером, 14 октября.
«…Остановилось сердце сильного и мужественного человека, прошедшего «горячие точки», но не сломившегося под тяжестью суровых военных событий и больших потерь», — говорится в сообщении администрации, опубликованном на официальной странице во «ВКонтакте».
О военкоме администрация отзывается как о «человеке слова и дела», уважаемом за «честность и порядочность». На первом месте для Романа Малыка, говорится в сообщении, были «долг, честь, верность Отечеству».