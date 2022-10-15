На 85,7 млн рублей оштрафовали россиян за дискредитацию ВС РФ

За первые три месяца с момента появления административной статьи о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) российские суды по ней оштрафовали 2 504 человека. Общая сумма штрафов составила 85,7 млн рублей. Об этом 15 октября пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику, опубликованную судебным департаментом при Верховном суде.





По аналогичной уголовной статье (ст. 280.3) за этот период не вынесено ни одного приговора. Однако уголовное наказание по ней наступает, если гражданин за этот срок уже был наказан за дискредитацию армии в административном порядке.