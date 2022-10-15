Петербурженка рассказала о похищении бизнесмена неизвестными на «Лексусе»

Сотрудники полиции разбираются в отношениях петербургского бизнесмена и двух незнакомцев на премиальном автомобиле. У последних изъят пистолет.
Как стало известно «Фонтанке» 15 октября, накануне в полицию обратилась жительница Петербурга. Она сообщила, что в квартире на улице Восстания неизвестные два дня удерживают 33-летнего предпринимателя. У бизнесмена вымогают деньги и вынуждают его переписать недвижимость. По городу вымогатели передвигаются на «Лексусе» с пермскими номерами.
Предполагаемых агрессоров сотрудники полиции встретили у дома на улице Восстания. В отдел полиции уехали приятели 31 года и 48 лет. В отношении них составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Изъят травматический пистолет с 8 патронами, разрешение на ношение оружия оформлено.
Ранее в поле зрения правоохранителей задержанные не попадали.
«Индивидуальный предприниматель опрошен и отпущен домой. В настоящее время по данному факту следственными органами проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.