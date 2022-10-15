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    Облачно, дожди и температура выше нормы. Синоптик рассказал о субботней погоде в Петербурге

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    В Петербурге метеорологические условия определяет передняя часть циклона «Эльке». Погода в субботу, 15 октября, ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, местами пройдут дожди — преимущественно в первой половине дня.

    Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус в своем Telegram-канале.


    Температура воздуха 11...13 градусов тепла — значения на 3–4 градуса превышают рамки климатической нормы. Ветер южный, 4–9 метра в секунду. Атмосферное давление будет мало меняться и составит 762 миллиметра ртутного столба — немного выше нормы.

    «В воскресенье дождей станет больше, к вечеру усилится ветер, а температура прибавит еще градус-другой», — добавил Леус.

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