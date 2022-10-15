В ООН заявили о проверке всех судов с Украины, которые участвуют в «зерновой сделке»

Представители Совместного координационного центра проверили в Стамбуле все суда, которые пришли с Украины в рамках «зерновой сделки». Об этом 14 октября сообщила пресс-секретарь представительства ООН в СКЦ Исмини Палла.



По ее словам, все направлявшиеся из Стамбула в другие порты Черного моря суда, а именно — в Болгарию, Румынию, Грузию, проходили инспекцию СКЦ и уже после получали разрешение снова войти в морской гуманитарный коридор, чтобы прибыть в порт назначения, пишет ТАСС.

