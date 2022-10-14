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    Глава Калининского об облавах на резервистов

    «Люди застряли в лифтах». Жители Калининского района сообщают о блэкауте

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    Вечером 14 октября жители Калининского района массово жалуются на отключение электричества. Речь идет и об уличном, и о домашнем освещении.

    Петербуржцы упоминают проспекты Металлистов и Среднеохтинский, Воронежскую, Большую Пороховскую и Замшину улицы.

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    «Вырубило электричество, и нет воды. Люди застряли в лифтах!» — рассказывает жительница дома 68/4 по Кондратьевскому проспекту.

    Обновление: Энергетики выехали на место сразу после получения сигнала об отключении и провели необходимые восстановительные работы. С 23.18 все потребители получают электроэнергию в полном объеме. Причиной стали технологические нарушения на оборудовании смежной организации, сообщили "Фонтанке" в пресс-службе «Россети Ленэнерго».

    Фото: Мегаполис ДТП и ЧП

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